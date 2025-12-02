«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура

Майк Мур присоединился к «Локомотиву-Кубань».

«Локомотив‑Кубань » официально объявил о переходе Майка Мура, который ранее в этом сезоне выступал в Турции за «Каршияку».

За 6 матчей в чемпионате Турции американский форвард набирал в среднем 11 очков (второй результат в команде) и 3,2 подбора.

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Алексей Пегушин прокомментировал этот переход.

«Майк Мур – атлетичный игрок на позицию 3-4 номеров, обладающий стабильным броском как со средней, так и с дальней дистанции. Такой игрок нам нужен для улучшения качества ротации и усиления работы на щитах. Рассчитываем на Майка уже в ближайших матчах», – заявил Пегушин.