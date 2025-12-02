Андреа Тринкьери станет новым главным тренером «Партизана» (SportKlub)

Новым главным тренером «Партизана » станет Андреа Тринкьери . Согласно информации сербского издания SportKlub итальянец согласился вернуться в Белград и уже в ближайшее время возглавит команду.

Тринкьери уже был главным тренером «Партизана» в период с 2018 по 2020 год. Последним местом работы 57-летнего специалиста был литовский «Жальгирисом », с которым он выиграл чемпионат Литвы в сезоне 2024/25.

При этом в ближайшем матче Евролиги против «Баварии» (4 декабря) «Партизаном » будет руководить Мирко Оцокольич, ассистент ушедшего главного тренера Желько Обрадовича.

Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»