Андреа Тринкьери станет новым главным тренером «Партизана» (SportKlub)
Новым главным тренером «Партизана» станет Андреа Тринкьери. Согласно информации сербского издания SportKlub итальянец согласился вернуться в Белград и уже в ближайшее время возглавит команду.
Тринкьери уже был главным тренером «Партизана» в период с 2018 по 2020 год. Последним местом работы 57-летнего специалиста был литовский «Жальгирисом», с которым он выиграл чемпионат Литвы в сезоне 2024/25.
При этом в ближайшем матче Евролиги против «Баварии» (4 декабря) «Партизаном» будет руководить Мирко Оцокольич, ассистент ушедшего главного тренера Желько Обрадовича.
Источник: SportKlub
Источник: SportKlub
