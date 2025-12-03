Марк Дэйгнолт и Джей Би Бикерстафф стали тренерами месяца НБА по итогам октября и ноября
Марк Дэйгнолт и Джей Би Бикерстафф признаны тренерами месяца в НБА.
НБА назвала лучших главных тренеров по итогам октября и ноября. На Западе отличился Марк Дэйгнолт из «Оклахомы». Его команда начала сезон с результатом 20-1 и идет на 1-м месте в конференции.
На Востоке награда досталась Джей Би Бикерстаффу из «Детройта». «Пистонс» стартовали с результатом 17-4 и также лидируют в своей конференции.
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
