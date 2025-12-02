Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
Защитник «Басконии» Хамиду Диалло получил выгодное предложение из Китая.
Защитник «Басконии» Хамиду Диалло, успешно начавший сезон, получил заманчивое предложение из Китая, где он уже выступал в прошлом сезоне за «Шаньси Лунгс».
Согласно испанскому изданию El Correo, сделка выгодна обеим сторонам. Диалло может увеличить свой заработок почти вдвое, а «Баскония» получит финансовую компенсацию, так как китайский клуб готов заплатить отступные.
«Баскония» рассматривает этот вариант, поскольку освободившиеся место в составе и средства можно будет направить на поиск замены недавно ушедшему Луке Шаманичу.
Хамиду Диалло присоединился к «Басконии» уже после старта сезона и быстро стал одним из лидеров команды, набирая в среднем 12,1 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: El Correo
