Кэйсон Уоллес и Скотти Барнс – лучшие оборонительные игроки НБА октября и ноября

Кэйсон Уоллес и Скотти Барнс признаны лучшими оборонительными игроками месяца.

НБА объявила, что атакующий защитник «Оклахомы» Кэйсон Уоллес и форвард «Торонто» Скотти Барнс признаны лучшими оборонительными игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Барнс – единственный игрок в лиге, кто набрал 30+ перехватов и 30+ блок-шотов за этот период.

Уоллес лидирует в НБА по перехватам (2,2 за игру) и является ключевым элементом лучшей обороны лиги.