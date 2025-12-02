Кэйсон Уоллес и Скотти Барнс – лучшие оборонительные игроки НБА октября и ноября
Кэйсон Уоллес и Скотти Барнс признаны лучшими оборонительными игроками месяца.
НБА объявила, что атакующий защитник «Оклахомы» Кэйсон Уоллес и форвард «Торонто» Скотти Барнс признаны лучшими оборонительными игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Барнс – единственный игрок в лиге, кто набрал 30+ перехватов и 30+ блок-шотов за этот период.
Уоллес лидирует в НБА по перехватам (2,2 за игру) и является ключевым элементом лучшей обороны лиги.
