Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тофаш» взял верх над «Галатасараем» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Бахчешехир» дома уступил «Бешикташу», «Тофаш» взял верх над «Галатасараем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 14-1, Тофаш – 13-4, Анадолу Эфес – 12-4, Бешикташ – 12-5, Галатасарай – 10-6, Бахчешехир – 10-7, Мерсин – 10-7, Каршияка – 8-8, Бурсаспор – 7-9, Петким Спор – 7-10, Тюрк Телеком – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Дарушафака – 5-11, Яловаспор – 4-12, Маниса – 4-12, Меркезефенди – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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