«Сакраменто» первым сообщил представителям Фокса о готовности обменять игрока и отправил сигналы заинтересованным клубам

Де’Аарон Фокс не был первым, кто запросил обмен из «Кингз».

Как информирует инсайдер Джейк Фишер, «Сакраменто » сообщил представителям звездного разыгрывающего о готовности выставить его на обмен с немедленным вступлением в силу.

Параллельно «Кингз» отправили сигналы заинтересованным клубам о том, что выслушают предложения по игроку. Это случилось на прошлой неделе.

Предполагается, что «Сан-Антонио » является предпочтительной командой, где бы Фокс хотел играть после выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.