«Сакраменто» первым сообщил представителям Фокса о готовности обменять игрока и отправил сигналы заинтересованным клубам
Де’Аарон Фокс не был первым, кто запросил обмен из «Кингз».
Как информирует инсайдер Джейк Фишер, «Сакраменто» сообщил представителям звездного разыгрывающего о готовности выставить его на обмен с немедленным вступлением в силу.
Параллельно «Кингз» отправили сигналы заинтересованным клубам о том, что выслушают предложения по игроку. Это случилось на прошлой неделе.
Предполагается, что «Сан-Антонио» является предпочтительной командой, где бы Фокс хотел играть после выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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