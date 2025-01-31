«Лейкерс» не готовы расстаться с Остином Ривзом ради Де’Аарона Фокса

Стала известна причина отсутствия интереса у Де’Аарона Фокса к «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, калифорнийцы не готовы расстаться с форвардом Остином Ривзом ради звезды «Сакраменто ».

Интересы Фокса представляет агентство Klutch Sports, которое также сотрудничает с лидерами «озерников» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

Предполагается, что представители разыгрывающего «Кингз» знают о нежелании «Лейкерс » обменивать Ривза, без которого подобная сделка неинтересна клубу из Сакраменто.