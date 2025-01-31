«Лейкерс» не готовы расстаться с Остином Ривзом ради Де’Аарона Фокса
Стала известна причина отсутствия интереса у Де’Аарона Фокса к «Лейкерс».
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, калифорнийцы не готовы расстаться с форвардом Остином Ривзом ради звезды «Сакраменто».
Интересы Фокса представляет агентство Klutch Sports, которое также сотрудничает с лидерами «озерников» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
Предполагается, что представители разыгрывающего «Кингз» знают о нежелании «Лейкерс» обменивать Ривза, без которого подобная сделка неинтересна клубу из Сакраменто.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем