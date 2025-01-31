Тайлер Хирро эмоционально отреагировал на первое в карьере попадание на Матч звезд
Реакция Тайлера Хирро на вызов на Матч звезд попала на видео.
Защитник «Майами» эмоционально отреагировал на включение в состав резервистов от Восточной конференции.
Хирро объявили последним среди 14 запасных, которые были выбраны главными тренерами НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Miami HEAT
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