Тайлер Хирро эмоционально отреагировал на первое в карьере попадание на Матч звезд

Реакция Тайлера Хирро на вызов на Матч звезд попала на видео.

Защитник «Майами » эмоционально отреагировал на включение в состав резервистов от Восточной конференции. Хирро объявили последним среди 14 запасных, которые были выбраны главными тренерами НБА.