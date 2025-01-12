32 очка Тайлера Хирро помогли «Майами» одержать 3-ю победу подряд
Тайлер Хирро стал самым результативным игроком матча с «Портлендом».
На счету защитника «Майами» 32 очка, 5 подборов и 5 передач. Хирро реализовал 11 из 22 бросков с игры, 7 из 14 из-за дуги и 3 из 4 со штрафной линии.
Форвард Никола Йович оказал существенную помощь со скамейки, набрав 21 очко, 8 подборов и 5 передач за 32 минуты при 8 точных из 12 бросков с игры и 4 из 7 из-за дуги.
Победа со счетом 119:98 стала для «Хит» 3-й подряд.
Со стороны соперника выделился защитник Анферни Саймонс. В его активе 28 очков при 7 точных из 14 трехочковых попыток.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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