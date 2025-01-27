Эрик Споэльстра: «Не в моем стиле говорить такое, но Тайлер Хирро должен быть на Матче звезд»
Эрик Споэльстра поддержал кандидатуру игрока «Хит» на Матч звезд.
«Не в моем стиле говорить такое, но Тайлер Хирро должен быть на Матче звезд. Его игра говорит сама за себя. Это так. Надеюсь, тренеры проголосуют за него. Это высшее уважение.
Нашим соперникам приходится смотреть много видео и создавать конкретный план по его сдерживанию. В январе он чаще всего оказывался в ловушках на пик-н-роллах. Это признак большого уважения.
Думаю, что так и будет. Верю, что Тайлера выберут. Его игра была такой стабильной в этом сезоне», – считает главный тренер «Хит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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