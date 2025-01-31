«Это уже не просто прокатили». Трэй Янг отреагировал на непопадание на Матч звезд

Трэй Янг отреагировал на непопадание на Матч звезд НБА.

«Это уже не просто «прокатили» [snubbed]. Сейчас это называется «протрэйлили» 😂 [Traed]

Сочувствую своим поклонникам... Но когда-то это все же изменится! Ладно, скоро обсудим», – написал игрок «Атланты» в соцсетях.

26-летний Янг лидирует в сезоне по передачам за игру (11,4). Он также набирает 22,5 очка.