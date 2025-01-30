Блэйк Гриффин о Кобе Брайанте: «Куда бы он ни пошел, это было сравнимо с тем, как будто ты увидел бога»

Блэйк Гриффин поделился воспоминаниями о первой встрече с Кобе Брайантом.

«В Лос-Анджелесе Кобе был просто богом. Он был неприкасаемым.

Я не знаю, как это описать. Впервые я встретил его, когда был в реабилитационном центре во время своего первого сезона в НБА. Женщина, которая проводила мою реабилитацию, была его физиотерапевтом.

Я сидел там, разогреваясь, поднял глаза, и энергия в комнате изменилась. Все затихли, и я спросил, что происходит. Кобе стоял у двери. И я почувствовал, как атмосфера изменилась.

Куда бы он ни пошел, это было сравнимо с тем, как будто ты увидел бога. Это было нереально», – рассказал бывший игрок НБА .