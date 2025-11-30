Видео
Руди Гобер посоветовал Джейлену Брауну побриться налысо

Гобер поговорил с Брауном насчет его прически.

После окончания матча против «Бостона» центровой «Миннесоты» Руди Гобер в дружеской манере пообщался с форвардом «Селтикс» Джейленом Брауном и посоветовал тому побриться налысо, указав на свою бритую голову.

Волосы Брауна привлекли внимание общественности после того, как стало ясно, что форвард использует краску для создания искусственной линии роста.

Встреча команд закончилась победой «Вулвс» – 119:115.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
logoДжейлен Браун
logoРуди Гобер
logoБаскетбол - видео
logoБостон
logoНБА
logoМиннесота
