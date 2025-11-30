Руди Гобер посоветовал Джейлену Брауну побриться налысо
Гобер поговорил с Брауном насчет его прически.
После окончания матча против «Бостона» центровой «Миннесоты» Руди Гобер в дружеской манере пообщался с форвардом «Селтикс» Джейленом Брауном и посоветовал тому побриться налысо, указав на свою бритую голову.
Волосы Брауна привлекли внимание общественности после того, как стало ясно, что форвард использует краску для создания искусственной линии роста.
Встреча команд закончилась победой «Вулвс» – 119:115.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости