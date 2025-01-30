Гилберт Аренас: «Пэт Райли не обновил свое программное обеспечение. Он все еще думает, что сейчас 80-е или 90-е»

Гилберт Аренас высказался о президенте «Хит» Пэте Райли.

«Я думаю, что Пэт Райли не обновил свое программное обеспечение. Он все еще думает, что сейчас 80-е или 90-е года, когда деньги управляли игроками.

Тогда игроку нужен был этот миллион долларов, поэтому он делал все, что ему говорила команда. Вот как действовали в то время «Никс» – игроки были более управляемыми. Ты думал, что отправляешься в Саут-Бич, но тебя просто приговаривали на 5-10 лет. «Вот, надевай наручники. Забудь о пляже — тебя обманули». Это как Локи, создающий иллюзию: тебе продали что-то по телефону, а когда вы приехал, ты понял, что это тюрьма», – сказал бывший игрок НБА .