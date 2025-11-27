16

Джон Холлинджер: «Рокетс» доминируют благодаря новой математике»

Эксперт The Athletic рассказал о новом тренде в НБА.

«Согласно данным Basketball-Reference.com, «Хьюстон» выполняет 42% своих бросков из зоны между трехсекундной и трехочковой дугой, это самый высокий показатель в лиге. «Рокетс» являются лучшей атакующей командой НБА, несмотря на последнее место по частоте трехочковых бросков, причем лишь треть их бросков совершается из-за дуги. Безусловно, «Хьюстон» в некоторой степени поплатился за все эти длинные двухочковые: команда занимает 26-е место в НБА по проценту реализации двухочковых.

Итак, если «Рокетс» не бросают трехочковые и плохо реализуют двухочковые… Как же тогда они являются лучшей атакующей командой лиги? Все просто, «Хьюстон» побеждает благодаря «новой математике», некоей антитезе «Морибола», которую начинают применять все больше команд: они создают настолько больше попыток, чем их соперники, что могут позволить себе меньшую эффективность.

Возможно, «Хьюстону» и сложно создавать хорошие моменты для первого броска, но для этих парней просто донести мяч до кольца – это лишь половина игры. По данным Cleaning the Glass, «Рокетс» занимают лишь 13-е место по эффективности атаки в позиционном нападении, но благодаря работе на чужом щите они получают гораздо больше возможностей, что и позволяет им доминировать в нападении. Они даже не слишком хороши в путбэках, занимая лишь 20-е место по эффективности таких бросков, но зато генерируют 0,3 очка с каждого промаха, более чем вдвое превышая показатель сразу четырех других команд.

Конечно, им помогает то, что у них великолепные исполнители для атакующих подборов. Тактика – это прекрасно, но в этой лиге побеждает талант. Стивен Адамс собирает ошеломляющие 26,5% атакующих подборов, когда выходит на паркет. Это лучше, чем у 15 команд. И эта цифра не учитывает множество фолов на подборе, которые он зарабатывает каждый раз, когда соперники пытаются отодвинуть эту глыбу под кольцом. У шести других игроков основного состава «Рокетс» процент подборов в атаке превышает 5%, что делает их самих по себе серьезной угрозой. Кевин Дюрэнт, а также разыгрывающие Рид Шеппард и Аарон Холидэй – единственные игроки стартовой пятерки, кто не представляет угрозы на щите.

Это происходит по всей лиге: борьба за наибольшее число владений все больше становится определяющим фактором успеха. Всего год назад «Оклахома» на волне ошеломляющего преимущества в шесть потерь за игру одержала 68 побед и в итоге завоевала титул, победив в финале, поскольку сделала на 32 потери меньше, хотя уступила «Индиане» по истинному проценту попаданий (57,0% против 55,7%).

Лига большую часть последних двух десятилетий избегала рискованной стратегии, связанной с борьбой за лишние владения (форсирование потерь, доминирование на щите), чтобы сосредоточиться на постоянно растущей бросковой эффективности. Теперь команды более охотно выпускают на паркет монстров, доминирующих на чужом щите (помимо Адамса и Робинсона, Джейлен Дюрен из «Детройта» и Донован Клинган из «Портленда») и/или копируют пример «Тандер» по созданию хаоса и форсированию потерь.

Никто не выступал под чужим щитом так мощно, как «Рокетс», с их колоссальным процентом подборов в атаке 38,5%. В это межсезонье они продолжали наращивать габариты. Но в НБА, где все копируют друг друга, это может быть новым математическим трюком, инициированным «Хьюстоном», который в итоге разойдется по всем клубам», – написал Холлинджер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
