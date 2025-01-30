Алекс Карузо получил растяжение голеностопа в 1-й четверти матча с «Голден Стэйт»

Алекс Карузо отыграл менее минуты в матче с «Уорриорз».

Защитник вышел на площадку в первой четверти и покинул ее через 22 секунды с растяжением голеностопа. Команда сообщила, что баскетболист не примет дальнейшего участия в матче.

Карузо отыграл 27 матчей в этом сезоне, набирая 5,7 очка, 2,8 подбора, 2,6 передачи и 1,8 перехвата за 19,7 минуты в среднем.