Евгений Пашутин обошел Димитриса Итудиса и поднялся на 1-е место по количеству побед в истории Лиги ВТБ
Евгений Пашутин стал самым побеждающим главным тренером в истории Лиги ВТБ.
Победа «Пармы» над «Уралмашем» в овертайме (88:84 ОТ) вывела Евгения Пашутина на первое место по количеству побед среди всех главных тренеров в истории Единой лиги ВТБ.
На счету главного тренера пермской команды – 229 побед. Он обошел по этому показателю бывшего главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса (228).
Ранее Пашутин возглавлял ЦСКА (2009-2010), УНИКС (2010-2012, 2014-2017), «Локомотив-Кубань» (2012-2014, 2019-2021) и «Автодор» (2017-2018, 2019).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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