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Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Да здравствует величайший снайпер в истории»

Клэй Томпсон назвал Реджи Миллера величайшим снайпером в истории.

«Одно из моих любимых воспоминаний в карьере – это просмотр у «Никс» в 2011 году, когда Донни Уолш сказал мне, как сильно я напоминаю ему Реджи Миллера. Это очень много значило для меня и вдохновило меня никогда не прекращать бросать. Да здравствует величайший снайпер в истории», – написал защитник «Далласа» на своей странице в соцсети.

Томпсон обошел Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Клэя Томпсона
logoКлэй Томпсон
Донни Уолш
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