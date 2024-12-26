Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Да здравствует величайший снайпер в истории»

Клэй Томпсон назвал Реджи Миллера величайшим снайпером в истории.

«Одно из моих любимых воспоминаний в карьере – это просмотр у «Никс» в 2011 году, когда Донни Уолш сказал мне, как сильно я напоминаю ему Реджи Миллера . Это очень много значило для меня и вдохновило меня никогда не прекращать бросать. Да здравствует величайший снайпер в истории», – написал защитник «Далласа » на своей странице в соцсети.

Томпсон обошел Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.