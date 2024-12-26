Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Да здравствует величайший снайпер в истории»
Клэй Томпсон назвал Реджи Миллера величайшим снайпером в истории.
«Одно из моих любимых воспоминаний в карьере – это просмотр у «Никс» в 2011 году, когда Донни Уолш сказал мне, как сильно я напоминаю ему Реджи Миллера. Это очень много значило для меня и вдохновило меня никогда не прекращать бросать. Да здравствует величайший снайпер в истории», – написал защитник «Далласа» на своей странице в соцсети.
Томпсон обошел Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Клэя Томпсона
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