Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Всю жизнь смотрел видеозаписи с ним и его победными бросками»

Клэй Томпсон признался, что в детстве был поклонником Реджи Миллера.

«В детстве я любил Реджи Миллера . Я всю жизнь смотрел видеозаписи с ним и его победными бросками. Он всегда вдохновлял меня бросать мяч и быть убийцей.

Это все как сон. Я молился о том, чтобы эти времена настали», – сказал атакующий защитник «Далласа ».

Томпсон обошел Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.