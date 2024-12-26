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Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Всю жизнь смотрел видеозаписи с ним и его победными бросками»

Клэй Томпсон признался, что в детстве был поклонником Реджи Миллера.

«В детстве я любил Реджи Миллера. Я всю жизнь смотрел видеозаписи с ним и его победными бросками. Он всегда вдохновлял меня бросать мяч и быть убийцей.

Это все как сон. Я молился о том, чтобы эти времена настали», – сказал атакующий защитник «Далласа».

Томпсон обошел Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoКлэй Томпсон
logoРеджи Миллер
logoНБА
logoДаллас
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