Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Всю жизнь смотрел видеозаписи с ним и его победными бросками»
Клэй Томпсон признался, что в детстве был поклонником Реджи Миллера.
«В детстве я любил Реджи Миллера. Я всю жизнь смотрел видеозаписи с ним и его победными бросками. Он всегда вдохновлял меня бросать мяч и быть убийцей.
Это все как сон. Я молился о том, чтобы эти времена настали», – сказал атакующий защитник «Далласа».
Томпсон обошел Миллера по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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