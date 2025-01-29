Андрей Зубков – лучший российский игрок Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
Генменеджеры клубов Лиги ВТБ назвали лучшего российского игрока турнира.
«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.
Андрей Зубков получил пять голосов из 12 в номинации «Лучший российский игрок Лиги ВТБ прямо сейчас». Форвард МБА-МАИ входит в пятерку лучших снайперов чемпионата, а также в Топ-2 по подборам и в Топ-5 по эффективности.
Два голоса получил разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов. По одному голосу у Самсона Руженцева («Парма»), Михаила Беленицкого (УНИКС), Антона Астапковича и Никиты Курбанова (оба – ЦСКА).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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