Андрей Зубков – лучший российский игрок Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров

Генменеджеры клубов Лиги ВТБ назвали лучшего российского игрока турнира.

«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.

Андрей Зубков получил пять голосов из 12 в номинации «Лучший российский игрок Лиги ВТБ прямо сейчас». Форвард МБА-МАИ входит в пятерку лучших снайперов чемпионата, а также в Топ-2 по подборам и в Топ-5 по эффективности.

Два голоса получил разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов. По одному голосу у Самсона Руженцева («Парма»), Михаила Беленицкого (УНИКС), Антона Астапковича и Никиты Курбанова (оба – ЦСКА).