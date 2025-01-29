Андреас Пистиолис – лучший тренер Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров

Генменеджеры клубов назвали лучшего тренера Лиги ВТБ.

«Спорт-Экспресс» провел второй анонимный опрос руководителей всех 12 клубов Единой лиги ВТБ, попросив их ответить на 37 вопросов по сезону-2024/25.

Четыре генеральных менеджера из 12 назвали Андреаса Пистиолиса (ЦСКА) лучшим тренером лиги. Греческий специалист обошел по голосам Хавьера Паскуаля из «Зенита» (3 голоса), Евгения Пашутина из «Пармы» (2), а также Йовицу Арсича («Енисей»), Василия Карасева (МБА-МАИ) и Велимира Перасовича (УНИКС), которые получили по одному голосу.

В прошлом опросе, который проводился в декабре 2023 года, победителем в этой номинации стал Паскуаль, получивший почти половину голосов (6 из 14).