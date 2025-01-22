Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Автодором» – 108:83.
«Прежде всего, снова хочу сказать «спасибо» нашим болельщикам за поддержку. И особая благодарность за ту личную поддержку, которую они проявили по отношению ко мне.
Что касается матча, мы сильно начали, очень интенсивно оборонялись. За то, что случилось в третьей четверти, беру ответственность на себя: та ротация, которую я применял, не сочеталась с игровым ритмом.
Тем не менее нам противостояла хорошая команда. Я постоянно говорю о том, что мне очень нравится баскетбол «Автодора», и поэтому я дорожу победами над этим соперником», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем