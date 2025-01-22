Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Автодором» – 108:83.

«Прежде всего, снова хочу сказать «спасибо» нашим болельщикам за поддержку. И особая благодарность за ту личную поддержку, которую они проявили по отношению ко мне.

Что касается матча, мы сильно начали, очень интенсивно оборонялись. За то, что случилось в третьей четверти, беру ответственность на себя: та ротация, которую я применял, не сочеталась с игровым ритмом.

Тем не менее нам противостояла хорошая команда. Я постоянно говорю о том, что мне очень нравится баскетбол «Автодора », и поэтому я дорожу победами над этим соперником», – сказал главный тренер ЦСКА .