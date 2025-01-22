0

Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Автодором» – 108:83.

«Прежде всего, снова хочу сказать «спасибо» нашим болельщикам за поддержку. И особая благодарность за ту личную поддержку, которую они проявили по отношению ко мне.

Что касается матча, мы сильно начали, очень интенсивно оборонялись. За то, что случилось в третьей четверти, беру ответственность на себя: та ротация, которую я применял, не сочеталась с игровым ритмом.

Тем не менее нам противостояла хорошая команда. Я постоянно говорю о том, что мне очень нравится баскетбол «Автодора», и поэтому я дорожу победами над этим соперником», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
logoАвтодор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 29 очков Тримбла помогли ЦСКА выиграть у «Автодора»
9вчера, 18:52
Глава судейского департамента Лиги ВТБ: «Решение дать технический Касперу Уэйру было неверным»
2вчера, 16:32
«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
вчера, 15:27Видео
Лига ВТБ: в последние 2 минуты матча ЦСКА – «Локо» судьи совершили 4 ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат
10вчера, 12:08
Рекомендуем
Главные новости
Паоло Банкеро: «Я еще близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации»
124 минуты назад
Жоан Пласа стал главным тренером «Андорры»
55 минут назадФото
«Должен был сделать это уже давно». Кайри Ирвинг набрал 18000 очков за карьеру в НБА
1сегодня, 09:59
Джо Маззулла о «Клипперс»: «Считать их легкими противниками – значит не уважать тренера-чемпиона и коллектив очень хороших баскетболистов»
1сегодня, 09:48
29+11+6 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Атланту»
1сегодня, 09:25Видео
Джейлен Джонсон и Кэйсон Уоллес – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 января
1сегодня, 09:05Видео
НБА. «Индиана» сыграет с «Сан-Антонио» в Париже, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
1сегодня, 08:59
Евролига. «Панатинаикос» примет «Жальгирис», «Виртус» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:45
Джейсон Кидд о восстановлении Луки Дончича: «Он движется в нужном направлении»
2сегодня, 08:31
Адам Сильвер: «США должны сделать упор на свободе слова, в том числе в области политических высказываний игроков НБА»
15сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
39 минут назадФото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
сегодня, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
вчера, 20:44
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
вчера, 16:38
Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»
вчера, 15:39
«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
вчера, 15:27Видео
Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»
1вчера, 13:52
Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января
вчера, 13:45
Никола Миротич пропустит как минимум две недели из-за травмы бедра
вчера, 13:22
Бюджет «Монако» составляет 29,375 млн евро, из них 14,747 млн уходит на зарплаты
3вчера, 11:53
Рекомендуем