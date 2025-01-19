Десмонд Бэйн: «Диллон Брукс задал для меня стандарт того, как должен работать и вести себя профессионал»

Десмонд Бэйн отметил профессионализм Диллона Брукса.

«Диллон задал для меня стандарт того, как должен работать и вести себя профессионал.

Каждое утро он первым приходит в зал в 8.00. Процедуры, качалка, броски, а после игры дополнительная тренировка. Он даже играл на открытой площадке с порванным подколенным сухожилием. Он устроен по-другому.

Но как бы серьезно он ни относился к баскетболу, он также один из самых приятных парней, которых вы встретите — он отдаст вам последнюю рубашку. Он берет под свое крыло молодых ребят и за пределами площадки. Я не удивлен, что культура в «Хьюстоне » меняется. Он, вероятно, играет в этом важную роль», – рассказал атакующий защитник «Мемфиса » о бывшем партнере по команде.