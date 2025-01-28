«Чикаго» готов к обмену любого игрока за исключением Матаса Бузелиса

В составе «Буллс» есть лишь один неприкасаемый баскетболист.

Как сообщает Chicago Sun-Times, «Чикаго » перед дедлайном готов к обмену любого игрока за исключением новичка Матаса Бузелиса . 20-летний Бузелис набирает 5,0 очка и 2,7 подбора за игру. Чикагский клуб занимает 10-е место на Востоке с результатом 20-27.