«Чикаго» готов к обмену любого игрока за исключением Матаса Бузелиса
В составе «Буллс» есть лишь один неприкасаемый баскетболист.
Как сообщает Chicago Sun-Times, «Чикаго» перед дедлайном готов к обмену любого игрока за исключением новичка Матаса Бузелиса.
20-летний Бузелис набирает 5,0 очка и 2,7 подбора за игру. Чикагский клуб занимает 10-е место на Востоке с результатом 20-27.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chicago Sun-Times
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