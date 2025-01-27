«Денвер» выбыл из числа основных претендентов на Зака Лавина

Зак Лавин вряд ли окажется в «Наггетс».

Клуб интересовался защитником «Чикаго » в декабре после невыразительного старта в чемпионате. «Денвер» выправил ситуацию в последние недели и идет в группе лидеров Западной конференции, одержав 8 побед в последних 10 матчах.

Лавин проводит успешный сезон, набирая 24 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи в среднем при 60,6% бросковой эффективности (eFG). Защитником интересуются несколько клубов, несмотря на высказанное игроком желание остаться в «Буллз» после дедлайна.

По информации репортера Беннетта Дюрандо, обострившаяся конкуренция и собственные успехи на фоне прогресса в форме Джамала Мюррэя , скорее всего, на данный момент вывели «Денвер » из числа претендентов на баскетболиста.