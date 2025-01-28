Конор Макгрегор померился ростом с Бруком Лопесом во время матча в Солт-Лейк-Сити
Конор Макгрегор привлек к себе внимание во время матча НБА.
Бывший чемпион UFC померился ростом с центровым Бруком Лопесом во время встречи в Солт-Лейк-Сити между «Ютой» и «Милуоки».
Разница составляет 41 сантиметр (216 против 175).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
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