Поклонник «Санз» во время матча довел до слез 6-летнего сына Брэдли Била своими высказываниями о баскетболисте
Как написала в соцсетях супруга защитника «Финикса», это случилось во время субботнего матча против «Вашингтона».
«Быть фанатом и болеть за команду – нормально. Освистывание и выкрики «отстой» – часть спорта. Но открытое неуважение – это совсем другое. Во время матча «фанат «Санз» весь вечер оскорблял моего мужа. Все было так плохо, что мне пришлось отправить детей в другое место во время третьей четверти. Несколько человек спросили, все ли у нас в порядке, поинтересовались, хочу ли я, чтобы они как-то вмешались.
Но после одного эпизода в четвертой четверти терпеть было уже невозможно. Дети как раз вернулись, и «болельщик» закричал: «Обменяйте эту никчемную сучку Била на Джимми Батлера!» Мой шестилетний ребенок со слезами на глазах спросил, почему другой человек так говорит об его отце. Поэтому в этот момент пришлось вмешаться охране», – написала Камайя Адамс-Бил.
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