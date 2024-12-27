Попадание Тайлера Хирро на последней секунде принесло «Майами» победу над «Орландо»
Тайлер Хирро исполнил победный бросок в Орландо.
Попадание защитника «Хит» на последней секунде при «-1» принесло его команде победу над «Мэджик» – 89:88.
В активе Хирро 20 очков, 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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