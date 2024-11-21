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Скотти Барнс может вернуться на площадку в матче против «Миннесоты»

Скотти Барнс получил разрешение на возвращение в состав «Торонто».

Форвард получил перелом орбитальной кости в конце октября, но обошелся без операции и длительного срока восстановления.

Барнс продемонстрировал красный правый глаз во время интервью после тренировки в среду и сообщил, что не испытывает болевых ощущений но будет носить защитные очки.

Статус форварда был обновлен на «под вопросом». Команда примет окончательное решение перед матчем.

«Торонто» идет на 13-м месте в Восточной конференции с результатом 3-12.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Левенберга
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