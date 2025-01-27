Владелец «Филадельфия Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс» (Билл Симмонс)

Билл Симмонс поделился информацией по продаже «Бостона».

«Упомянул это в недавнем подкасте. Владелец «Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс». Он родом из Бостона , отучился в университете Кларка. Большой фанат «Селтикс», разумеется», – написал известный обозреватель в соцсетях.

Первый раунд подачи заявок от потенциальных покупателей команды должен был состояться на прошлой неделе. Ожидалось участие 4-5 заинтересованных сторон. Потенциальная стоимость сделки может составить более 6 миллиардов долларов.