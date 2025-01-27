  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владелец «Филадельфия Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс» (Билл Симмонс)
3

Владелец «Филадельфия Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс» (Билл Симмонс)

Билл Симмонс поделился информацией по продаже «Бостона».

«Упомянул это в недавнем подкасте. Владелец «Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс». Он родом из Бостона, отучился в университете Кларка. Большой фанат «Селтикс», разумеется», – написал известный обозреватель в соцсетях.

Первый раунд подачи заявок от потенциальных покупателей команды должен был состояться на прошлой неделе. Ожидалось участие 4-5 заинтересованных сторон. Потенциальная стоимость сделки может составить более 6 миллиардов долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Билла Симмонса
logoБостон
logoНБА
logoФиладельфия
logoБилл Симмонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Селтикс» похожи на зомби»
224 января, 16:53
Райен Руссило: «Истерически смешно, насколько отличается реальный баскетбол прошлых эпох от того, как его описывают сейчас»
76 декабря 2024, 19:45
Билл Симмонс: «Все шокированы тем, что «Наггетс» не поставили все на это окно Йокича и Мюррэя»
1630 октября 2024, 21:14
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Финикс» сразится дома с «Миннесотой» и другие матчи
39 минут назад
Еврокубок. «Литкабелис» выиграл у «Клужа», «Будучность» разгромила «Ховентуд» и другие матчи
110 минут назадLive
«Чикаго» отказался обменять Николу Вучевича на Клинта Капелу
116 минут назад
Стефон Касл вернулся на 1-е место в рейтинге новичков, Джейлен Уэллс – 2-й
24 минуты назад
«В настоящее время вы безработный». Терминал не принимает карту Джимми Батлера
446 минут назадВидео
Евгений Пашутин обошел Димитриса Итудиса и поднялся на 1-е место по количеству побед в истории Лиги ВТБ
сегодня, 19:51
Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс лидируют по сумме передач и блок-шотов
5сегодня, 19:40Фото
Диллон Брукс оштрафован на 25 000 долларов за мат в прямом эфире
8сегодня, 19:08
Единая лига ВТБ. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме
42сегодня, 19:02
Шэмс Чарания о том, что «Сперс» могут предложить за Фокса: «У них есть 9 пиков 1-го раунда, куча пиков 2-го раунда и молодые таланты»
9сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА в новом выпуске влога показал будни команды
сегодня, 17:19Видео
Генменеджеры Единой лиги ВТБ выступают за сохранение действующего лимита на легионеров
1сегодня, 15:30
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Джексоном Роу
7сегодня, 14:40
Андреас Пистиолис – лучший тренер Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
1сегодня, 14:34
Андрей Зубков – лучший российский игрок Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
сегодня, 13:53
Генменеджеры клубов Лиги ВТБ выбрали Романа Скворцова лучшим баскетбольным комментатором
1сегодня, 13:27
Кирилл Елатонцев будет лицом Лиги ВТБ через пять лет, по мнению генеральных менеджеров
сегодня, 13:17
Джей Джей Редик о поражении в Филадельфии: «Просто усталость, как умственная, так и физическая»
8сегодня, 12:11
Александр Церковный о дебюте Шведа за «Зенит»: «Алексей подтвердил правильность нашего выбора»
сегодня, 11:03
Джейлен Хорд из «Маккаби» пропустит 2-4 недели из-за мышечной травмы
сегодня, 09:25
Рекомендуем