Владелец «Филадельфия Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс» (Билл Симмонс)
Билл Симмонс поделился информацией по продаже «Бостона».
«Упомянул это в недавнем подкасте. Владелец «Иглс» Джеффри Лурье является одним из претендентов на покупку «Селтикс». Он родом из Бостона, отучился в университете Кларка. Большой фанат «Селтикс», разумеется», – написал известный обозреватель в соцсетях.
Первый раунд подачи заявок от потенциальных покупателей команды должен был состояться на прошлой неделе. Ожидалось участие 4-5 заинтересованных сторон. Потенциальная стоимость сделки может составить более 6 миллиардов долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Билла Симмонса
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