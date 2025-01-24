Билл Симмонс: «Селтикс» похожи на зомби»
«Это уже вышло за пределы случайности или потери концентрации. Проблема более глубокая.
Я сидел за скамейкой «Бостона» на матче с «Лейкерс» (96:117). Это было позорно, ужасно.
Вот почему так интересно наблюдать за попыткой взять чемпионство бэк-ту-бэк. Дело постоянно доходит до подобного момента. Когда игрокам приходится посмотреть на себя в зеркало и решить, готовы ли они защищать титул.
«Селтикс» в последнее время похожи на зомби. У них нет нужного настроя.
Еще не наступил февраль, многое может измениться. Но им нужно добиться серии побед. 3-4 недели постоянных побед, чтобы стало понятно, что это особенная команда. Если этого не произойдет, команда столкнется с неопределенностью, когда в каждом матче не будет ясности, какой вклад каждый из них сможет внести в успех.
Я не думаю, что в таком виде они дойдут до финала. Ситуация пока не критическая, но я бы назвал ее требующей внимания», – заключил обозреватель.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий