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Билл Симмонс: «Селтикс» похожи на зомби»

Билл Симмонс начал беспокоиться за сезон «Бостона».

«Это уже вышло за пределы случайности или потери концентрации. Проблема более глубокая.

Я сидел за скамейкой «Бостона» на матче с «Лейкерс» (96:117). Это было позорно, ужасно.

Вот почему так интересно наблюдать за попыткой взять чемпионство бэк-ту-бэк. Дело постоянно доходит до подобного момента. Когда игрокам приходится посмотреть на себя в зеркало и решить, готовы ли они защищать титул.

«Селтикс» в последнее время похожи на зомби. У них нет нужного настроя.

Еще не наступил февраль, многое может измениться. Но им нужно добиться серии побед. 3-4 недели постоянных побед, чтобы стало понятно, что это особенная команда. Если этого не произойдет, команда столкнется с неопределенностью, когда в каждом матче не будет ясности, какой вклад каждый из них сможет внести в успех.

Я не думаю, что в таком виде они дойдут до финала. Ситуация пока не критическая, но я бы назвал ее требующей внимания», – заключил обозреватель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
logoБилл Симмонс
logoЛейкерс
logoБостон
logoНБА
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