Райен Руссило: «Истерически смешно, насколько отличается реальный баскетбол прошлых эпох от того, как его описывают сейчас»
«Кто-нибудь выкладывает один клип жесткого фола «Пистонс», и все делают вид, что это происходило в каждом владении каждого матча с 1978 по 1996 год.
Но это просто был действительно грубый фол, и мы так его и воспринимали в то время.
Сейчас парни больше и быстрее. Они постоянно сталкиваются в противостояниях без мяча. Игра очень контактна. Но люди на телевидении делают вид, что это не так.
Если посмотреть какую-нибудь игру «Бостона» из плей-офф 80-х, как только мяч пересекает центральную линию, все останавливаются. Они не накрывают игроков с мячом в переходе из защиты в нападение, дают им спокойно занять позиции для атаки.
Посмотрите полчаса матчей того времени, и вы все увидите. Истерически смешно, насколько реальный баскетбол того времени отличается от того, как его описывают сейчас», – рассудил обозреватель.
«Сейчас играть в баскетбол значительно сложнее», – согласился с ним Билл Симмонс.
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