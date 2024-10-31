Билл Симмонс: «Все шокированы тем, что «Наггетс» не поставили все на это окно Йокича и Мюррэя»

Билл Симмонс заявил, что руководство «Денвера» не стремится ко второму титулу.

«Люди в лиге, с которыми я разговаривал, все немного шокированы тем, что «Наггетс» не поставили все на это окно Йокича и Мюррэя .

Просто кажется, что они не тратят так щедро, как «Селтикс». Может быть, это тоже не идеальный путь, но, по крайней мере, как болельщик «Селтикс» я вижу, что владельцу моего клуба не наплевать. Они тратят, они хотят снова выиграть титул. Не думаю, что болельщики «Наггетс» могут так сказать.