В женской НБА крупный обмен: «Спаркс» приобретут Келси Плам, Джуэлл Лойд переходит в «Эйсес»

В женской НБА согласован крупный обмен с участием «Спаркс», «Эйсес» и «Шторм».

В результате сделки «Лос-Анджелес » приобретет Келси Плам , Джуэлл Лойд перейдет в «Лас-Вегас». В «Лос-Анджелес»: Келси Плам, 9-й пик драфта-2025 («Сиэтл »), пик второго раунда драфта-2026 («Сиэтл») В «Лас-Вегас»: Джуэлл Лойд, 13-й пик драфта-2025 («Лос-Анджелес») В «Сиэтл»: 2-й пик драфта-2025 («Лос-Анджелес»), Ли Юэжу , пик первого раунда драфта-2026 («Лас-Вегас»). Официально сделку проведут не раньше 1 февраля.