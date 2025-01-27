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В женской НБА крупный обмен: «Спаркс» приобретут Келси Плам, Джуэлл Лойд переходит в «Эйсес»

В женской НБА согласован крупный обмен с участием «Спаркс», «Эйсес» и «Шторм».

В результате сделки «Лос-Анджелес» приобретет Келси Плам, Джуэлл Лойд перейдет в «Лас-Вегас».

В «Лос-Анджелес»: Келси Плам, 9-й пик драфта-2025 («Сиэтл»), пик второго раунда драфта-2026 («Сиэтл»)

В «Лас-Вегас»: Джуэлл Лойд, 13-й пик драфта-2025 («Лос-Анджелес»)

В «Сиэтл»: 2-й пик драфта-2025 («Лос-Анджелес»), Ли Юэжу, пик первого раунда драфта-2026 («Лас-Вегас»).

Официально сделку проведут не раньше 1 февраля.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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