В женской НБА крупный обмен: «Спаркс» приобретут Келси Плам, Джуэлл Лойд переходит в «Эйсес»
В женской НБА согласован крупный обмен с участием «Спаркс», «Эйсес» и «Шторм».
В результате сделки «Лос-Анджелес» приобретет Келси Плам, Джуэлл Лойд перейдет в «Лас-Вегас».
В «Лос-Анджелес»: Келси Плам, 9-й пик драфта-2025 («Сиэтл»), пик второго раунда драфта-2026 («Сиэтл»)
В «Лас-Вегас»: Джуэлл Лойд, 13-й пик драфта-2025 («Лос-Анджелес»)
В «Сиэтл»: 2-й пик драфта-2025 («Лос-Анджелес»), Ли Юэжу, пик первого раунда драфта-2026 («Лас-Вегас»).
Официально сделку проведут не раньше 1 февраля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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