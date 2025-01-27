Дориан Финни-Смит: «Делаю все, чтобы мой голос был услышан, мое присутствие на площадке ощущалось»
Дориан Финни-Смит назвал одну из своих обязанностей в составе «Лейкерс».
Форвард стал игроком «озерников» в результате обмена по ходу сезона.
«Делаю все, чтобы мой голос был услышан, мое присутствие на площадке ощущалось. Когда я в игре, стараюсь быть одним из самых громких парней. И я замечаю, как это начинает резонировать с Леброном и Энтони Дэвисом, они тоже начинают разговаривать, как только я начинаю часто кричать.
Это весело, мне нравится. Мне нравится играть с этими парнями. Остается лишь добывать как можно больше побед», – заявил Финни-Смит.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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