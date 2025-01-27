Дориан Финни-Смит: «Делаю все, чтобы мой голос был услышан, мое присутствие на площадке ощущалось»

Дориан Финни-Смит назвал одну из своих обязанностей в составе «Лейкерс».

Форвард стал игроком «озерников» в результате обмена по ходу сезона.

«Делаю все, чтобы мой голос был услышан, мое присутствие на площадке ощущалось. Когда я в игре, стараюсь быть одним из самых громких парней. И я замечаю, как это начинает резонировать с Леброном и Энтони Дэвисом, они тоже начинают разговаривать, как только я начинаю часто кричать.

Это весело, мне нравится. Мне нравится играть с этими парнями. Остается лишь добывать как можно больше побед», – заявил Финни-Смит .