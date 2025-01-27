«Навсегда в наших сердцах». «Лейкерс» почтили память Кобе и Джанны в пятую годовщину их гибели

«Лейкерс» отреагировали на пятую годовщину гибели Кобе и Джанны Брайант.

Калифорнийский клуб выложил фотографию легендарного баскетболиста и его дочери с подписью «Навсегда в наших сердцах».

26 января исполнилось пять лет со дня авиакатастрофы, в которой погибли девять человек, включая 5-кратного чемпиона НБА Кобе Брайанта и его 13‑летнюю дочь Джанну. Они разбились на вертолете, который упал неподалеку от города Калабасас под Лос‑Анджелесом.