«Навсегда в наших сердцах». «Лейкерс» почтили память Кобе и Джанны в пятую годовщину их гибели
«Лейкерс» отреагировали на пятую годовщину гибели Кобе и Джанны Брайант.
Калифорнийский клуб выложил фотографию легендарного баскетболиста и его дочери с подписью «Навсегда в наших сердцах».
26 января исполнилось пять лет со дня авиакатастрофы, в которой погибли девять человек, включая 5-кратного чемпиона НБА Кобе Брайанта и его 13‑летнюю дочь Джанну. Они разбились на вертолете, который упал неподалеку от города Калабасас под Лос‑Анджелесом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Лейкерс»
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