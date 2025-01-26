Президент «Уралмаша»: «В «Финале четырех» Кубка России рассчитываем как минимум на выход в финал»
Виктор Ганиенко назвал задачу‑минимум на «Финал четырех» Кубка России.
«В «Финале четырех» Кубка России рассчитываем как минимум на выход в финал.
Обыграть МБА‑МАИ в полуфинальном матче турнира нам по силам. К этому времени у нас травмированные игроки уже должны быть в составе. Думаю, у нас все будет нормально, — сказал президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко.
«Финал четырех» Кубка России пройдет в середине марта. В 1/2 финала «Уралмаш» встретится с МБА‑МАИ, «Пари Нижний Новгород» – с «Химками».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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