Президент «Уралмаша»: «В «Финале четырех» Кубка России рассчитываем как минимум на выход в финал»

Виктор Ганиенко назвал задачу‑минимум на «Финал четырех» Кубка России.

«В «Финале четырех» Кубка России рассчитываем как минимум на выход в финал.

Обыграть МБА‑МАИ в полуфинальном матче турнира нам по силам. К этому времени у нас травмированные игроки уже должны быть в составе. Думаю, у нас все будет нормально, — сказал президент екатеринбургского «Уралмаша » Виктор Ганиенко.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в середине марта. В 1/2 финала «Уралмаш» встретится с МБА‑МАИ, «Пари Нижний Новгород» – с «Химками».