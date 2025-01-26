«Индиана» рассматривает возможность обмена Майлза Тернера

«Индиана» готова обменять Майлза Тернера до дедлайна.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Я слышал, что Тернер вот-вот станет неограниченно свободным агентом и захочет получать больше 30 миллионов долларов. И я слышал, что «Индиана» не уверена, что хочет платить ему больше 30 миллионов.

Я слышал от источника в лиге, что «Индиана », возможно, готова обменять Майлза Тернера », – сказал Буха.