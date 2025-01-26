«Индиана» рассматривает возможность обмена Майлза Тернера
«Индиана» готова обменять Майлза Тернера до дедлайна.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.
«Я слышал, что Тернер вот-вот станет неограниченно свободным агентом и захочет получать больше 30 миллионов долларов. И я слышал, что «Индиана» не уверена, что хочет платить ему больше 30 миллионов.
Я слышал от источника в лиге, что «Индиана», возможно, готова обменять Майлза Тернера», – сказал Буха.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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