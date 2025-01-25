Игроки устроили дефиле перед матчем «Сан-Антонио» – «Индиана» в Париже

Игроки прибыли на матч «Сперс» – «Пэйсерс» в модных нарядах.

Сегодня в Париже состоится второй матч между «Сан-Антонио » и «Индианой» в рамках регулярного чемпионата НБА . Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.

Первый матч между командами завершился победой «Сперс» со счетом 140:110.