Игроки устроили дефиле перед матчем «Сан-Антонио» – «Индиана» в Париже
Игроки прибыли на матч «Сперс» – «Пэйсерс» в модных нарядах.
Сегодня в Париже состоится второй матч между «Сан-Антонио» и «Индианой» в рамках регулярного чемпионата НБА. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.
Первый матч между командами завершился победой «Сперс» со счетом 140:110.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN в соцсети X
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