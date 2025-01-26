«Не слежу за отстойными игроками». Гилберт Аренас оскорбил Эндрю Уиггинса во время стрима

Гилберт Аренас оскорбил Эндрю Уиггинса во время просмотра игры в прямом эфире.

«Это кто бросил, Уиггинс ? Кто это? 22-й номер – это Уиггинс?

Бро, я не слежу за отстойными игроками. Я слежу только за игроками уровня Матча всех звезд», – сказал бывший игрок НБА во время просмотра матча «Уорриорз» – «Лейкерс» в прямом эфире.