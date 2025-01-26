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Стивен Адамс об Амене Томпсоне: «Этот парень просто чудо природы»

Стивен Адамс высказал восхищение атлетическими способностями Амена Томпсона.

«Он определенно один из лучших атлетов, которых я видел. Этот парень просто чудо природы.

Он выглядит так, будто играет не на своей позиции, и ты думаешь: «Ладно, он не сделает это». А затем каким-то образом он просто выпрыгивает. Я не знаю, это выглядит странно. Он стоит в стороне, а затем просто делает блок-шот. И ты думаешь: «Какого хрена. Ладно».

Его способность читать язык тела и понимать, где обманное движение, а где нет – это очень недооцененный навык. У него есть этот навык», – отметил центровой «Хьюстона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
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