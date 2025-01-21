Амен Томпсон о поражении от брата Осара: «Даже не буду открывать телефон»

Амен Томпсон после поражения от «Пистонс» признался, что его ждут насмешки брата.

«Я даже не буду открывать телефон, бро. Мне нельзя этого делать. Я поставил его сообщения на беззвучный режим», – сказал атакующий защитник «Хьюстона ».

«Я буду хвастаться. Буду напоминать ему об этом весь день», – подтвердил игрок «Детройта ».

Победа «Детройта» со счетом 107:96 над «Хьюстоном» в понедельник стала первой победой Осара Томпсона в НБА над братом Аменом .