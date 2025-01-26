33 очка О Джи Ануноби помогли «Никс» уверенно победить «Сакраменто»
О Джи Ануноби стал самым результативным игроком во встрече с «Кингз» (143:120).
На счету форварда 33 очка при 12 точных из 18 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии. Ануноби сделал 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Защитник Джош Харт оформил 6-й трипл-дабл в сезоне – 20 очков, 18 подборов и 11 передач.
Со стороны соперника защитник Малик Монк набрал 31 очко и 9 передач при 12 из 21 с игры и 4 из 8 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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