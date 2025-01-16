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Кияра Линскенс грубо повалила Екатерину Пивцайкину на паркет

Кияра Линскенс грубо сфолила на Екатерине Пивцайкиной.

Эпизод случился во время третьей четверти матча между «Самарой» и курским «Динамо» (55:72). Бельгийская центровая «Динамо» после неудачной атаки грубо повалила россиянку на паркет.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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