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Премьер-лига. Женщины. «Ника» сыграет с «Надеждой»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

«Ника» в Сыктывкаре сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Ника – Надежда

17 января. 18:30

Положение команд: УГМК – 17-1, МБА – 13-5, Динамо Курск – 12-6, Ника – 11-6, Надежда – 10-7, Енисей – 9-9, Динамо Новосибирск – 7-11, Самара – 7-12, Спарта энд К – 6-12, Нефтяник – 4-13, Динамо Москва – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
чемпионат России жен
Ника жен
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