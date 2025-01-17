Премьер-лига. Женщины. «Ника» сыграет с «Надеждой»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Ника» в Сыктывкаре сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Ника – Надежда
17 января. 18:30
Положение команд: УГМК – 17-1, МБА – 13-5, Динамо Курск – 12-6, Ника – 11-6, Надежда – 10-7, Енисей – 9-9, Динамо Новосибирск – 7-11, Самара – 7-12, Спарта энд К – 6-12, Нефтяник – 4-13, Динамо Москва – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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