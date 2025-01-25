Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Посмотрим, как будем выглядеть против ЦСКА, «Зенита» и «Локо»
Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу над МБА-МАИ – 94:66.
«В первой половине мы, возможно, выглядели не лучшим образом, но нельзя выиграть матч до большого перерыва. Мы играли против хорошо организованной команды, мы провели хорошую работу, нашли свои моменты и сделали все, чтобы победить. Счет после финальной сирены – это главное.
Сейчас мы в хорошей форме, это наша 12-я победа подряд, но нам по-прежнему предстоят матчи с топ-командами Единой Лиги, и посмотрим, как мы будем выглядеть против ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Конечно, сейчас я доволен тем, как играет моя команда», – сказал главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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