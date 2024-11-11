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Президент «Виртуса» заявил, что клуб сохранит Исайю Кординье. Игрок интересен «Реалу»

«Виртус» намерен сохранить Исайю Кординье.

Об этом рассказал президент итальянского клуба Лука Баральди.

«Кординье останется с нами до конца сезона, и это не только мое мнение, но и мнение членов правления клуба. Это ключевой игрок нашего проекта. Поскольку мы серьезные люди и взяли на себя обязательство перед теми, кто оказал нам доверие – я имею в виду владельцев абонементов и компании, которые нас спонсируют – мы не намерены идти на такие изменения в начале сезона, теряя лицо перед ними», – заявил Баральди.

Ранее сообщалось, что«Реал» находится в решающих стадиях переговоров по Кординье.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
возможные переходы
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