Возвращение Рэйджона Такера в «Венецию» осложнилось травмой Уилла Клайберна

Ситуация с переходом Рэйджона Такера заморожена.

Защитник «Виртуса» получает мало игрового времени и хочет вернуться в «Венецию», за которую выступал в прошлом сезоне. Переход игрока находился на финальной стадии, но осложнился проблемами со здоровьем форварда «Виртуса» Уилла Клайберна.

Клайберн пропустил воскресный матч с «Тренто», закончившийся поражением его клуба (79:87), из-за травмы глазницы. Ситуация с доступностью форварда в ближайшее время пока не ясна.

Такер набирает 2,5 очка менее чем за 7,7 минуты в среднем в матчах Евролиги этого сезона.