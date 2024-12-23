Возвращение Рэйджона Такера в «Венецию» осложнилось травмой Уилла Клайберна
Ситуация с переходом Рэйджона Такера заморожена.
Защитник «Виртуса» получает мало игрового времени и хочет вернуться в «Венецию», за которую выступал в прошлом сезоне. Переход игрока находился на финальной стадии, но осложнился проблемами со здоровьем форварда «Виртуса» Уилла Клайберна.
Клайберн пропустил воскресный матч с «Тренто», закончившийся поражением его клуба (79:87), из-за травмы глазницы. Ситуация с доступностью форварда в ближайшее время пока не ясна.
Такер набирает 2,5 очка менее чем за 7,7 минуты в среднем в матчах Евролиги этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем