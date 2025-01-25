Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)

Боб Майерс может вернуться к управленческой работе в НБА.

По словам известного журналиста Билла Симмонса , один из создателей династии «Голден Стэйт » может получить роль в офисе «Филадельфии».

Перешедший на телевидение Майерс знаком с владельцем «76-х» Джошем Харрисом.

«У меня есть ощущение, что Майерс может оказаться в «Сиксерс», и я не один такой. Ходили определенные слухи по этому поводу, что объясняется его знакомством с Джошем Харрисом», – сказал Симмонс.